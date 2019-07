Deux ans de plus pour l'installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi dernier que les résidences privées pour personnes âgées auraient jusqu’en 2022 pour installer un système de gicleurs et pourraient bénéficier d’une subvention plus importante. En 2014, une résidence de L’Isle-Verte avait subi un violent incendie qui avait fait 32 morts et 15 blessés. Le gouvernement libéral avait ordonné en 2015 l’installation obligatoire de gicleurs dans toutes les résidences de la province d’ici 2020.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais a expliqué que le programme tel qu’il a été conçu par ses prédécesseurs était un échec.

Augmentation de la subvention

Seulement 57 résidences avaient reçu du financement d’un total de 1,7 M$ sur un programme de 183 M$. La subvention passera de 3 300$ à 5000$ par unité. Celles qui l’avaient déjà obtenu pourront également en bénéficier.

La subvention sera calculée par unités de type logement, pour les résidences privées qui sont des organismes à but non lucratif.

Versement de l’aide financière

La ministre a indiqué que le versement de l’aide financière serait différent également. Dès la signature du contrat avec l’entrepreneur, 25% sera versée et le reste à la réception de l’attestation de conformité à la fin des travaux.

Fermeture de résidences

Marguerite Blais qu’en six ans près de 549 petites résidences n’auraient pas eu le choix de fermer. Il y avait certes le coût conséquent de l’installation des gicleurs en un temps trop court, mais de plus il était difficile d’avoir l’appui de leur institution financière pour le financement des travaux.

Peu de résidences protégées

En janvier 2019, seulement 790 sur 1799 établissements avaient procédé à l’installation des gicleurs. Les résidences qui ont été le plus pénalisées seraient les plus petites.