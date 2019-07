Un défi qui vous invite à manger local pendant tout le mois de septembre

Le Défi 100 % local arrive en Chaudière-Appalaches pour une première année. Pendant le mois de septembre, les participants seront invités à consommer le plus de produits locaux possible et ainsi faire honneur au producteur de leur région.

Le défi se déroulera pendant un moment de l’année où le terroir offre une abondance et une diversité sans pareilles. Certains y verront l’occasion de relever l’ultime défi, soit celui de consommer exclusivement des produits régionaux durant le mois entier.

Louis Durand de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) explique certaines activités seront mariés aux Journées Couleurs et saveurs. Pour participer, il sera possible de s’inscrire sur le site web du Défi 100% local dès le 1er août. Il y aura plusieurs prix à gagner.

Un défi sur l’ensemble du territoire québécois

Ce projet initié aux Îles de la Madeleine en 2015 s’étend en 2019 sur l’ensemble du territoire québécois. Porté par le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ), le Défi 100% local, qui rencontre toujours plus de succès dans son déploiement, prouve qu’il est possible de faire de grandes choses lorsque nous travaillons collectivement.

En plus d’un partenariat entre 14 organisations régionales, le Défi 100% local peut aussi compter sur le support de plusieurs partenaires, dont le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de l’Union des producteurs agricoles (UPA).