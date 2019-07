Pascal Goyette présente le Grand marché sur l'île Ronde à Beauceville

Voir la galerie de photos

Le Grand marché annuel de Beauceville était de retour le 13 juillet dernier sur l'Île Ronde. Adb Tv est allé à l'évènement qui rassemblait plusieurs marchands, exposants et artisans.

Des animations et des activités étaient offertes toute la journée sur l'île et dans la ville. Les responsables étaient le Corps des cadets 619 de Beauceville et les participants Trophée Rose des sables. Le tout a été fait en collaboration avec l'équipe de la vie communautaire de la Ville de Beauceville.