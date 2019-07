Dans la construction, le bois reste un matériau de premier choix, à la fois robuste, durable et élégant. Ce sont des qualités dont on bénéficie aussi bien en matière de gros œuvre que de design intérieur et extérieur. Mais attention, il existe une grande variété de bois, avec des caractéristiques très différentes. Il est donc essentiel d’employer la bonne essence pour la bonne utilisation. Dès lors, quel bois choisir et pour quel usage dans sa maison ?

Pour l’ossature de la maison

Premièrement, si vous voulez une maison avec une ossature, une charpente et/ou un bardage en bois, vous devez vous orienter vers des variétés très robustes et durables.

Le plus souvent, on privilégie 3 sortes, qui présentent des spécificités propres :

Le sapin et l’épicéa sont très populaires pour la charpente et les murs, c’est-à-dire les parties structurelles. Économiques, légers et robustes, ils nécessitent cependant un traitement spécial pour résister à l’humidité. Le douglas convient particulièrement à l’ossature, au bardage et à la terrasse. Plus coûteux que l’épicéa et le sapin, il résiste bien mieux aux intempéries, ne pourrit pas et ne requiert aucun traitement. De ce fait, on en pose surtout en extérieur. Le mélèze résiste parfaitement au froid et à l’humidité, sans traitement spécial. Utilisé en extérieur, il va légèrement changer de teinte, passant du marron clair au gris.

Au niveau du plancher

Ensuite, le bois est très apprécié pour les revêtements de sol. On aime autant sa résistance que son aspect esthétique, qui peut être traditionnel ou plus moderne. De plus, vous avez un large choix en matière de pose et de rendu.

On peut distinguer les bois traditionnels (provenant d’Amérique du Nord et d’Europe) et les bois dits exotiques. Dans la première catégorie, les plus adaptés aux planchers sont le chêne blanc, le pin blanc, le frêne, le noyer (noir) et le bouleau. À l’exception du noyer, ces bois présentent une teinte claire à moyenne.

Et du côté des bois exotiques, vous pouvez opter pour un plancher en bambou, qui offre une large palette de couleurs. Vous apprécierez aussi d’autres essences très nuancées, telles que le merbau (arbre tropical asiatique), l’ipe (noyer brésilien), le cumaru (variété de teck) ou encore le jatoba (cerisier brésilien).

Conclusion

En choisissant la variété de bois selon l’usage prévu, vous obtiendrez de meilleurs résultats.