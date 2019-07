Tendinite: avez-vous pensé à votre dentiste?

Beaucoup de gens ignorent que ce qui se passe dans la bouche a une influence sur tout le corps. Les dents étant reliées à tous nos organes vitaux, elles ont une grande incidence sur notre confort physique. Les circuits nerveux qui s’y trouvent peuvent influencer le fonctionnement des organes, il est donc possible qu’un problème dentaire comme une infection soit la cause d’une douleur dans une autre partie de votre corps. L’articulation des mâchoires a aussi une grande influence sur votre santé générale. Comme c’est la première articulation mobile du corps, un déséquilibre peut se refléter sur d’autres articulations et créer des tensions musculaires. L’un des troubles fréquents pouvant être reliés à votre santé buccale est la tendinite. Peut-être que vous l’ignoriez, mais prendre rendez-vous dans une clinique dentaire à Laval pourrait vous soulager de ce mal.

La tendinite

La tendinite est une douleur reliée à l’endommagement d’un tendon. Un tendon est un tissu qui relie les muscles et les os et qui est dans une gaine lubrifiée. Lorsqu’on parle de tendinite, on parle donc d’un problème au niveau de la gaine ou du tendon. C’est une douleur souvent causée par un mauvais échauffement avant une activité physique ou par la répétition d’un mouvement qui crée une tension puis un endommagement des tissus. La tendinite peut rapidement être chronique et il est important de prendre les mesures pour éviter de la contracter de nouveau après le premier épisode.

Les infections dentaires

Tel que mentionné en introduction, les circuits nerveux qui se trouvent dans les dents peuvent avoir un grand effet sur d’autres parties de notre corps. Une infection dentaire peut avoir plusieurs effets tels que le développement de fatigue musculaire ou générale qui peut mener à une baisse des performances et éventuellement à des douleurs physiques comme des tendinites.

Les déséquilibres au niveau de la mâchoire

La mâchoire étant directement reliée aux autres articulations du corps, un dérèglement peut avoir des effets néfastes sur votre santé généralement. On peut reconnaitre un déséquilibre au niveau de la mâchoire si les dents ne s’emboitent pas parfaitement lorsque la bouche est fermée. Le bruxisme (grincement des dents) peut aussi être la source d’un problème physique, d’autant plus qu’il est de plus en plus fréquent dû aux stress constants de la vie moderne. Le bruxisme peut user les dents et faire travailler la mâchoire de façon excessive causant ainsi des problèmes au niveau des articulations et des organes vitaux.