Comment choisir une bonne crème solaire

L’été est (enfin) de retour ! Il est venu le temps de se prélasser en maillot de bain, sur une plage, dans la cour arrière ou au bord d’une piscine. Un cocktail à la main, un livre sur vos genoux, vous voilà bien décidé à profiter du soleil. Pour éviter que les rayons meurtriers de ce dernier ne vous agressent et que vous ne vous retrouviez avec un coup de soleil impardonnable, mieux vaut prévenir et choisir une bonne crème solaire. En effet, toutes les crèmes offertes sur le marché ne se valent pas ! Voici quelques conseils pour vous aider à faire un choix judicieux !

Les UVA et les UVB

Le soleil projette des rayons ultraviolets de deux types, soit des rayons UVA et des rayons UVB. Les UVA sont responsables de la coloration de votre peau à la suite d’une exposition au soleil : ce sont eux qui vous donnent votre joli teint basané. Malheureusement, ils sont aussi responsables de certains dommages collatéraux, comme le vieillissement prématuré de la peau et l’apparition des rides. Les UVB, eux, sont beaucoup plus dangereux et responsables des fameux coups de soleil. Ensemble, ces rayons UV sont à l’origine de plusieurs maladies comme le cancer de la peau. C’est pourquoi il est primordial de choisir un écran solaire qui vous protège à la fois contre les rayons UVA et les rayons UVB.

Le facteur de protection solaire (FPS) indiqué sur votre bouteille de crème solaire vous informe du pourcentage de rayons UVB bloqués. Il est recommandé d’opter pour un produit qui possède un FPS d’au moins 30. Si vous prévoyez demeurer longtemps au soleil, par exemple si vous pratiquez un sport, on recommande d’opter pour un FPS plus élevé ; malgré tout, il importe de savoir qu’un FPS plus élevé ne vous protégera pas plus longtemps du soleil. Pour vous protéger des rayons UVA, recherchez le logo UVA sur la bouteille de crème ; vous pouvez aussi vous fier aux produits affichant le logo de l’Association canadienne de dermatologie (ACD).

Au-delà de la crème

Vous aurez beau choisir la crème la plus dispendieuse et la mieux cotée sur le marché, encore faut-il que vous sachiez comment l’utiliser et que vous optiez pour une crème adaptée à votre utilisation et à votre peau. Ainsi, il existe des écrans solaires résistants à l’eau, conçus pour les amateurs de baignade, et des crèmes créées spécifiquement pour les peaux plus sensibles. On retrouve ainsi des crèmes solaires sans parabènes, hypo allergènes ou sans parfums.

Normalement, vous devriez réappliquer régulièrement de la crème, toutes les deux heures au minimum ou plus fréquemment si vous vous baignez, si vous faites du sport, avez transpiré ou vous êtes essuyé avec une serviette. Et si vous prévoyez sortir aux heures où les rayons sont les plus meurtriers, soit en début d’après-midi, pensez à vous habiller en conséquence : chapeaux, vêtements longs, lunettes fumées et baume à lèvres protecteur sont des musts !