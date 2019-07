L'entreprise Boa-Franc vient en aide aux adolescents

L’entreprise Boa-Franc a remis un montant de 5000$ à l’organisme L’ADOberge, ce qui lui permettra de poursuivre ses activités.

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de planchers en bois franc supporte financièrement l’organisme communautaire depuis l'ouverture de la maisons d'hébergement en 2017.

« L’ADOberge Chaudière-Appalaches tient à remercier chaleureusement l’entreprise Boa-Franc et particulièrement monsieur Pierre Thabet et madame Nancy Fortin pour la contribution financière offerte à l’organisme », a laissé savoir l’organisation par voie de communiqué.

L’ADOberge vient en aide aux adolescents et aux familles de la région en offrant un hébergement temporaire aux jeunes. Les contributions des entreprises et des citoyens de la région permettent de consolider les activités et les interventions puisque l’organisme est ouvert 24h sur 24. Six chambres seront bientôt disponibles à Saint-Georges pour accueillir les adolescents.

L’ADOberge Chaudière Appalaches est un organisme communautaire ayant comme principal service l’hébergement temporaire pour adolescents de 12 à 17 ans qui désirent volontairement entreprendre une réflexion et passer à l’action pour changer une situation problématique dans leur famille ou leur vie personnelle.