DOSSIER PLEIN AIR | Quelques suggestions de randonnées dans la région

Les vacances sont finalement arrivées et vous avez choisi de les passer dans la région ? Vous avez sillonné tous les sentiers du parc des Sept-chutes et un peu de changement s’impose ? Pour ce dossier « plein air », EnBeauce.com a sélectionné plusieurs randonnées accessibles gratuitement ou à peu de frais.

Mont Bélanger, Saint-Robert-de-Bellarmin

Situé à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Georges, près de la frontière américaine, le mont Bélanger offre une vue panoramique sur la région du haut de ses 960 mètres d’altitude. Des sentiers pour les débutants ainsi que les randonneurs intermédiaires permettent de découvrir l’écosystème forestier du lac Émilie. Des parcours allant de 5 à 17 kilomètres sont proposés.

La randonnée est gratuite, mais une contribution volontaire est suggérée.

La Zec Jaro, Saint-Théophile

Le sentier du lac des Cygnes s’étend sur une longueur de 3,5 km et vous fera découvrir la flore régionale. Il s’agit d’une randonnée pour débutants avec un dénivelé de 60 mètres qui peut très bien se faire en famille.

Pour ce qui est du sentier de la chute du lac Portage, il n’est malheureusement pas accessible cette année puisque des marches doivent être remplacées.

Des frais d’accès de 10,44 $ par véhicule sont demandés à l’entrée.

Courtoisie Zec Jaro

Mont Grand Morne, Sainte-Clotilde-de-Beauce

Avec ses 6 kilomètres de sentiers, le mont Grand-Morne saura ravir les randonneurs débutants et plus avancés. Au sommet des 608 mètres d’altitude, une vue imprenable sur la région attend ceux qui s’y aventureront. Chaque sentier porte le nom de l’attraction qui le caractérise : « La petite caverne » et le « Crescendo » ont des pentes plus douces, tandis que celui de « la faille » est destiné aux marcheurs à la recherche d’un défi.

Les tarifs d’accès varient de 2,00 à 3,00 $ par personne.