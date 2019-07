Le saviez-vous ? | Il y a 102 ans, un orage a causé une crue estivale dévastatrice

La Beauce est reconnue pour ses crues printanières dévastatrices, mais saviez-vous qu’il y a 102 ans jour pour jour la région a connu une crue estivale qui a tout ravagé sur son passage ?

Un orage violent

Le 30 juillet 1917, vers 13h un orage d’une rare violence éclate et des pluies torrentielles ne cessent de tomber pendant près de 12 heures. Les rivières du Loup, Gilbert et Famine ont déversé leur torrent dans la rivière Chaudière qui n’a pu supporter autant d’eau en peu de temps. Elle a sorti de son lit au milieu de la nuit.

Des dégâts jusqu’à Lévis

À Saint-Georges, le pont de la rivière Famine a été emporté et a entraîné 42 autres ponts et bâtisses jusqu’au pont de Beauceville. Les écluses des lacs Portage et Mégantic en plus du barrage de la Brown Corporation ont éclaté. Près de 75 000 cordes de bois ont été libérées dans la Chaudière. De nombreux débris durant plusieurs jours ont dévalé l’ancienne rivière Bruyante qui débutait à Saint-Gédéon jusqu’au pied de la traverse de Lévis.

En plus des bâtiments, les récoltes ont été détruites et de nombreux animaux ont perdu la vie. À l’époque, les dommages sont évalués à 5 millions de dollars. Le niveau de la rivière était à plus de trente pieds au-dessus de son niveau habituel.