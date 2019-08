Les sacs de plastique dans les IGA pourraient disparaître en 2020

Le détaillant alimentaire Sobeys qui fait partie du groupe Empire qui détient entre autres la bannière IGA a annoncé le 31 juillet que d’ici janvier 2020 tous ses magasins au Canada n’offriront plus de sac de plastique.

IGA a décidé de commencer l’expérience sur ses 37 magasins de l’Île de Montréal à partir du 3 septembre et que si tout se déroule bien dès janvier 2020 toutes les autres succursales au Québec joindront le pas.

IGA en Beauce

La propriétaire du IGA Rodrigue et Filles sur le boulevard Dionne à Saint-Georges, Anne-Marie Rodrigue nous a confirmé que si les tests à Montréal étaient concluants dès le début de l’année 2020 il ne sera plus possible pour les clients de se procurer des sacs en plastique. Les sacs réutilisables et de papier seront offerts. D’ailleurs, elle mentionne que les sacs en papier « n'ont jamais arrêté d’exister. Nous on en a encore en magasin, donc les gens qui veulent une alternative qui n’ont pas leur sac peuvent demander un sac en papier. »

Contenants réutilisables

Également, le Comité de développement durable d’IGA devrait annoncer sous peu que les contenants réutilisables seront acceptés dans tous les magasins de la chaîne d’après les informations de Mme Rodrigue.

Jusqu’à présent les campagnes de sensibilisation dans les magasins sur l’utilisation de sac réutilisable sont bien accueillies par la clientèle, mais il restera à voir si le retrait définitif des sacs de plastique le sera autant.