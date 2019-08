Le saviez-vous? | Quoi faire en cas d’orage violent?

Ciel qui s’obscurcit, temps nuageux et gris, pluies diluviennes, éclairs et tonnerre… Les orages violents comportent leur part de danger. Pour mieux prévoir et vous mettre à l’abri lorsqu’un orage éclate, voici des conseils et des règles de sécurité à suivre, selon Urgence Québec.

La prévoyance avant tout

Avant toute chose, consultez les alertes météorologiques de votre région ou dans le secteur où vous devez vous rendre, avant de prévoir vos déplacements et vos activités.

Mettez-vous à l’abri

Dès que le tonnerre gronde, il est important de vous mettre à l’abri. Lorsque l’orage se situe à moins de 10 km du lieu où vous vous trouvez, il est conseillé de vous abriter.

Comment fait-on pour connaître la distance qui vous sépare de l’orage? Comptez le nombre de secondes qui s’écoulent entre un éclair et un coup de tonnerre. Une seconde équivaut à environ 300 mètres. Par exemple, si 5 secondes séparent l’éclair du tonnerre, l’orage est situé à environ 1500 m ou 1,5 km du lieu où vous êtes.

Méfiez-vous cependant des faux abris. Évitez ainsi les granges, dont le toit de tôle est supporté par des poutres de bois, et les constructions ouvertes, comme les abribus.

Règles de sécurité à suivre

Que vous soyez à l’intérieur d’un bâtiment, à bord d’une voiture ou à l’extérieur, certaines règles de sécurité sont à suivre, en cas d’orages violents annoncés.

À l’intérieur d’un bâtiment

débranchez les appareils électriques;

fermez bien les portes et les fenêtres;

réfugiez-vous dans une pièce située au centre du bâtiment, car la foudre peut traverser les murs extérieurs, les fenêtres et les portes;

tenez-vous loin des objets qui conduisent l'électricité, comme les appareils électroménagers, les éviers, les baignoires, les radiateurs et les tuyaux en métal;

n'utilisez pas la télévision ou l'ordinateur, car les surtensions provoquées par la foudre peuvent causer de graves dommages à vos appareils;

ayez recours, de préférence, à des appareils munis de piles;

évitez d’utiliser un téléphone relié à une ligne terrestre, car la foudre voyage par les fils et les cordons électriques. Utilisez plutôt un téléphone sans fil ou un cellulaire;

attendez une trentaine de minutes après le dernier grondement de tonnerre avant de sortir.

À bord d’un véhicule

Une voiture avec un toit rigide (non décapotable) peut jouer le rôle d'abri et vous protéger de la foudre. Il est préférable de ne pas rouler pendant l’orage et de se tenir loin des lignes électriques. Si une ligne électrique tombe sur votre véhicule, demeurez à l'intérieur et attendez du secours.

À l’extérieur

Lors d’un orage, si vous êtes à l’extérieur, les conseils suivants permettront de diminuer les risques liés à la foudre :

réfugiez-vous dans l’endroit le plus bas que vous puissiez trouver, par exemple un fossé;

accroupissez-vous;

appuyez votre tête sur vos genoux et couvrez-la avec vos bras;

si possible, placez une matière isolante comme un sac de plastique, entre le sol et vous;

soyez prêt à vous déplacer en cas d’inondations soudaines.

Tenez-vous loin des éléments suivants :

les arbres;

les poteaux téléphoniques;

les fils électriques;

les objets conducteurs d’électricité, comme une motocyclette, une tondeuse à gazon, un bâton de golf, un parapluie;

l’eau;

les collines ou tout endroit élevé dans un secteur découvert.

Si vous vous trouvez en pleine forêt, protégez-vous sous un couvert dense composé d'arbres de petite taille ou d'arbustes. Si vous êtes dans une embarcation, regagnez la rive le plus tôt possible.

Si une personne est foudroyée

Si une personne proche de vous est frappée par la foudre, il est important d’appeler le 911 ou de vous rendre au centre hospitalier le plus près. Notez aussi que la personne qui a été foudroyée peut être touchée ou transportée sans risque vers un lieu sûr. Elle ne porte pas de charge électrique.

Suivez aussi les directives suivantes :

vous pouvez lui administrer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire en attendant l’arrivée des secours;

toute personne qui a été foudroyée doit consulter un médecin, même si elle n’a pas de blessure apparente et qu’elle se sent bien.

Donc, peu importe où vous vous trouvez, lors d’un orage, la prudence est de mise en tout temps : soyez prévoyants!

Source : Urgence Québec