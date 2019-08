Et si vous faisiez des économies en achetant votre résidence principale?

L’achat d’une résidence est une épreuve difficile qui demande beaucoup de réflexion et de considérations. C’est un cheminement qui peut être très stressant surtout si votre budget est limité et que vous devez probablement faire des sacrifices. Par contre, le sacrifice qui doit généralement être envisagé en dernier est l’emplacement de la demeure. Il vous sera possible de changer l’entièreté de la maison au fil des années, mais il sera toujours plus complexe de la déplacer. Il est donc essentiel de prendre le temps de parcourir le marché et de considérer l’option de se faire construire une maison de toutes pièces pour s’assurer de vivre dans un quartier qui nous plait et qui est adapté à nos besoins. Voici quelques astuces pour faire des économies en achetant votre résidence principale.

Réduire les charges

Choisir une maison bien isolée est déjà une bonne façon de faire des économies sur sa facture de chauffage. Par exemple, choisir une maison à vendre au Québec certifiée Novoclimat est non seulement un geste écoresponsable, mais il pourrait aussi vous permettre de faire des économies annuelles de 20% sur votre facture d’Hydro. Vous pourrez donc réinvestir cet argent dans vos paiements hypothécaires pour ainsi être en mesure de vous procurer une maison qui n’aurait peut-être pas respecté votre budget initial.

Rénover

Lorsque l’on magasine sa future propriété, les photos sont généralement l’incitatif principal à aller visiter. Par contre, bien souvent une décoration démodée peut détourner l’attention d’un espace intéressant qui nécessite un peu d’amour. Le contraire est également possible. Une décoration actuelle peut détourner l’attention de plusieurs défauts majeurs impossibles à voir sur des photos. Il est donc pertinent de considérer les propriétés qui sont moins attirantes au niveau esthétique et d’évaluer leur potentiel avec quelques rénovations mineures.

Percevoir des loyers

L’une des façons les plus efficaces de réduire ses dépenses immobilières et de les rembourser en partie en percevant des loyers. Se procurer une résidence qui comporte ou pourrait potentiellement comporter les logements autres que le vôtre peut être une bonne façon de se permettre une maison plus grande et dispendieuse en considérant que le loyer versé par les locataires vous permettra de rembourser une partie de vos dépenses hypothécaires. Si vous ne trouvez pas de propriété à revenus qui vous convient, vous pouvez aussi considérer l’option de choisir une maison plus grande et d’y aménager un logement. Le coût des travaux peut être relativement faible et permettre d’économiser sur vos factures mensuelles.