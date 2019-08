9e édition du pique-nique interculturel à Saint-Georges

Le dimanche 8 septembre 2019 aura lieu le pique-nique interculturel du comité ABNA (Accueil en Beauce des nouveaux arrivants) au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. Plus de 250 personnes sont attendues au rassemblement. Plusieurs partenaires sont impliqués dans la réalisation du projet dont le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud via son projet Trait d’union dédié à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes en Beauce-Sartigan.

Cette fête, qui en est à sa 9e édition, est organisée par l’ABNA avec le support des partenaires locaux tels que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (via son projet Trait d’union) et la Commission scolaire de la Beauce- Etchemin.

« Le pique-nique annuel du comité ABNA est une tradition qui répond parfaitement à nos objectifs, soit de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et de sensibiliser notre population à la réalité de l’immigration tout en favorisant les échanges interculturels », mentionne Marie Josée Bolduc, directrice générale du CJE de Beauce-Sud.

Danielle Bolduc et Ruth Gagnon du comité ABNA invitent cordialement la population beauceronne à participer à cette activité : « Le pique-nique interculturel qu’on organise, c’est véritablement la place pour rencontrer les nouveaux arrivants. Ne manquez surtout pas cette occasion! ». Tous les Beaucerons de souche et d’adoption sont les bienvenus! L’ambiance y sera décontractée et conviviale.

De style « pot luck», chaque participant ou famille contribue au pique-nique en apportant un mets à partager pour dix personnes ou plus. Ceux-ci sont invités à identifier leur plat, à inclure les ustensiles de service nécessaires et à informer les organisateurs de la présence d’allergènes potentiels. Prenez note qu’aucun four ou réfrigérateur n’est disponible sur le site. Il est également possible d’apporter des chaises et des jeux.

Les participants auront la chance d’entendre le groupe musical Trio Vent Doux. Ils offriront un spectacle sous le thème de la bienvenue. Des jeux et des prix de participation seront également de la partie.

Lieu : Terrasse couverte du Parc des Sept-Chutes, à proximité de la cantine.

Date et heure : Dimanche 8 septembre à 11 heures.

Coût : Gratuit (chaque participant ou famille apporte un plat à partager)

Pour plus d’information, consultez la page Facebook de l’ABNA ou contactez Mme Ruth Gagnon au 418 228-5453.