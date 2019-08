Pascal Goyette présente Couleurs et Saveurs au Centre-ville

Voir la galerie de photos

La 4e édition de l'évènement Couleurs et Saveurs au Centre-ville de Saint-Georges se déroulait au Grand marché et sur la 1er avenue le 17 et 18 août dernier. Adb Tv est allé à l'évènement qui rassemblait plusieurs marchands, exposants et artisans.

L'événement était organisé par Quartier Centre-Ville en association avec La Compagnie du Shack. Ces deux jours qui mettaient en vedette des artistes et des producteurs locaux offraient également des activités familiales.