Le comité d’embellissement et la Société du patrimoine de Saint-Éphrem à la recherche de photos

Dans le cadre d’un futur projet, le comité d’embellissement de Saint-Éphrem, en collaboration avec la Société du patrimoine, travaillent activement à la restauration de la balançoire du couvent.

Afin de restaurer la balançoire le plus fidèlement possible, les deux organismes sont à la recherche de toutes photos, qu’il y ait quelqu’un dans la balançoire ou non, qu’elles aient été prises de près ou de loin. Une photo numérisée ou une photo de la photo suffit, puisque la ou les photos demeureront votre propriété.

Une fois le projet complété, la balançoire retrouvera sa place au coeur de la municipalité de Saint-Éphrem. La réalisation du projet est prévue pour 2020.

À qui s’adresser

Vous êtes en possession d’une ou plusieurs photo(s)? En semaine, il est possible de rejoindre à la municipalité Mme Danielle Breton au 418 484-5716, poste 225.

De soir et de fin de semaine, il est également possible de rejoindre les personnes suivantes par téléphone : Pascal Grondin au 418 484-3236, Sébastien Shink au 418 484-3138 ou encore Jean-Pierre Dupuis au 418 484-2946.

Le comité d’embellissement et la Société du patrimoine de Saint-Éphrem remercient à l’avance les citoyennes et citoyens pour leur aide.