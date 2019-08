Une bonification de 1,8 m$ pour le soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux de la région

La ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx a annoncé au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, une aide financière récurrente supplémentaire de plus de 1,8 M$ pour les organismes communautaires en santé et en services sociaux de la région.

« Le soutien aux personnes vulnérables de la communauté est un enjeu qui me touche particulièrement. Notre gouvernement est résolu à en faire davantage pour mieux soutenir les organismes communautaires qui sont engagés auprès de ces personnes. Le rehaussement important du financement du Programme de soutien aux organismes communautaires, du jamais vu, le démontre. Merci aux équipes dont le travail n’est rien de moins qu’exceptionnel. » Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Ce montant s’ajoute au montant de plus de 29,3 M$ déjà alloué dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et sera effectif dès 2019-2020.

Cette décision permettra d’augmenter la capacité des organismes à faire face notamment aux demandes croissantes et aux défis particuliers.