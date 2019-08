Mission 100 tonnes : 391 livres de déchets amassés en 3 heures à Sainte-Marie!

Seize employés et dirigeants de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches ainsi que des membres de leur famille se sont donné rendez-vous à Sainte-Marie, le samedi 24 août dernier, afin de participer au nettoyage du ruisseau Dupuis. Lors de cette journée, 391 livres de déchets ont été amassés. Un travail d’environ 3 heures a été effectué bénévolement, dans la bonne humeur, par les gens de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches et quelques autres personnes du public.

« L’événement était accessible à toute la famille. Les jeunes étaient contents de prendre part à cette journée et de poser un geste concret pour l’environnement, eux qui y sont déjà très sensibilisés à l’école. Tout le monde était donc très motivé et prêt à effectuer cette tâche », a mentionné Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches qui était également présente.

« Quand on dit que chez Promutuel Assurance, on est là, en voici un autre bel exemple qui me rend très fière », a-t-elle ajouté.



Lorsque le nettoyage a été terminé, tous avaient le sentiment du devoir accompli.

« On adhère tous aux valeurs mutualistes d’entraide et de coopération de Promutuel Assurance. C’était donc vraiment naturel pour nous de donner un coup de main aujourd’hui pour la Mission 100 tonnes », a souligné Claudia Bolduc, responsable de l’équipe de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches, lors de cette journée.

« On était bien entouré et on a eu beaucoup de plaisir », conclut-elle.

Du côté de la Mission 100 tonnes, le nettoyage de Sainte-Marie porte à 52 tonnes la quantité totale de déchets amassés depuis 2018. Au total, 22 villes auront été visitées dans le cadre de cette grande corvée de nettoyage, cette année!