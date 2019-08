Le conseil de la MRC de la Nouvelle-Beauce dénonce les coupures prévues du programme RénoRégion

Le programme RénoRégion a déjà permis à plusieurs familles à faible revenu de la MRC de la Nouvelle-Beauce d’apporter des correctifs majeurs à leur habitation. Grâce à ce programme d’aide à la rénovation, la MRC préserve la qualité de vie de ses citoyens les plus démunis et vulnérables en plus d’assurer l’occupation et la vitalité du territoire.

Malgré cela, le gouvernement du Québec a rendu publique une coupure de 7,63 M$ dans l’enveloppe attitrée au programme RénoRégion pour 2019-2020, passant ainsi d’un budget annuel provincial de 20 M$ à 12,37 M$. La répartition annoncée s’avère tout à fait insuffisante pour répondre aux besoins de la population, puisque la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans les trois dernières années fut de 15,5 M$, sans oublier que le nombre de demandes d’aide continue d’augmenter. Quant à la situation budgétaire du gouvernement, elle s’avère excellente, ce qui rend incompréhensible la diminution de 40 % des sommes allouées au programme RénoRégion.

Le conseil de la MRC demande donc à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre des Finances que le montant annuel de 20 M$ attribué les années précédentes soit rétabli. Le conseil demande aussi la mise en place d’un comité conjoint composé de la Fédération québécoise des municipalités et de la Société d’habitation du Québec pour qu’il revoit les normes trop rigides du programme. En assouplissant les critères d’admissibilité, ce comité permettra aux populations défavorisées d’avoir accès au programme RénoRégion peu importe le territoire qu’elles habitent et augmentera ainsi le nombre de familles pouvant en bénéficier.