Maya Caron a remporté Miss Teen Canada 2019

Maya Caron, originaire de Saint-Prosper a été couronnée Miss Teen Canada Globe, samedi dernier à Toronto.

« On ne s’y attendait vraiment pas. On y allait au départ pour l’expérience. Rendu à la fin on s’attendait à ce que je finisse dans le top 5, mais pas plus. Ça été vraiment une surprise », décrit la nouvelle Miss Teen Canada.

Ce qui est remarquable est que l’adolescente de 17 ans n’avait jamais participé à ce type de concours et il semblerait qu’elle a su convaincre le jury.

Une année à venir bien remplie

Avec ce titre, Maya aura des nouvelles et nombreuses obligations à tenir pour le reste de l’année. L’organisation lui servira « d’agence » et elle peut être appelée à tout moment pour prendre l’avion et participer à un évènement.

« C’est sûr que c’est vraiment une grande fierté, mais ça m’apporte beaucoup de responsabilités aussi. Pendant toute l’année, il va falloir que je fasse des apparitions publiques, du bénévolat pour des causes qui me tiennent à cœur, des défilés, etc. Pendant toute l’année, ça va être du gros travail, mais ça s’annonce vraiment très très intéressant. »

Heureusement, la Beauceronne se dit bien entourée : « Mes amis et ma famille sont vraiment fiers, mais ils sont aussi conscients de toutes les responsabilités et tout ce que ça va impliquer dans la prochaine année. Tout le monde est prêt à m’aider à réaliser toutes les étapes du contrat. Tout le monde est là pour m’encourager et me supporter là-dedans. »

Une expérience hors du commun

Le concours se déroulait sur une période de dix jours et Maya raconte qu’elle avait eu l’impression d’être une vedette : « Quand on sortait dans la rue, les gens voulaient prendre des photos avec nous. Il y a même des gens qui nous donnaient des cadeaux. »

La jeune femme nous explique que c’est grâce aux réponses qu’elle a donné au jury durant une série de questions à la finale du concours. Les critères étaient l’assurance, le naturel, la sincérité et la qualité de la réponse.

Ambassadrice de La Maison L’Éclaircie

Maya est l’ambassadrice de l’organisme La Maison L’Éclaircie qui vient en aide aux personnes touchées de troubles alimentaires.

« Dans deux semaines, je vais aller leur porter les sous que j’ai amassés durant l’année pour eux. Pendant toute l’année avec mon titre, je vais continuer à représenter La Maison L’Éclaircie et à promouvoir la santé, les saines habitudes de vie et aussi d’essayer de faire la promotion pour démystifier les troubles alimentaires. »

Représentante du Canada

Maya Caron ira en juillet au Salvador représenter le Canada et tenter de ravir le titre de Miss Teen Mundial.