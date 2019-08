Plus qu'une semaine avant le tirage de la Chevelle de la Fondation Moisson Beauce

Il ne reste plus qu’une semaine avant le tirage de la superbe Chevrolet Chevelle SS convertible (Clone)1972 au profit de la Fondation Moisson Beauce. Le tirage se tiendra au bureau de Moisson Beauce le jeudi 5 septembre à 17h30.

Il n’est pas trop tard

Au départ, ce sont 6 000 billets qui étaient en vente au coût de 20 $ à différents points de vente et sur Internet. La responsable des communications, Isabelle Lessard indique qu’il est toujours possible d’en acheter.

« On sent la frénésie de la fin du concours. Depuis quelques jours, l’achat de billet sur Internet et à notre bureau a augmenté. On sent vraiment que les gens sont touchés par la cause, » mentionne Isabelle Lessard.

Mme Lessard mentionne que le 5 septembre à compter de 15h, il ne sera plus possible de s’en procurer en ligne, mais que ceux qui désirent à la dernière minute aider une bonne cause pourront venir au bureau jusqu’à 17h.

La voiture d’une valeur de 35 000 $ pourra être admirée le jour du tirage.

Les points de vente

Saint-Georges secteur Est : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Alien Performance, Auto Quirion & Drouin inc. Napa, Boucherie Alimentation Idéale, Bumper to Bumper, Jonction Métaux, Les Pneus Robert Bernard, Marché Laval Veilleux, Pharmacie Familiprix -Carrefour St-Georges, Coop Alliance -Dépanneur 107, Tabagie Florentine

Saint-Georges secteur Ouest : Dépanneur L. Lagueux, Gaz Bar Bérubé, Garage André Loubier, Moisson Beauce

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin

Saint-Joseph : Dépanneur Jean-Paul Lessard et Fils inc.

Saint-Philibert : Pièces d’autos Fernand Bégin inc.

Les billets sont aussi disponibles au bureau de Moisson Beauce et sur moissonbeauce.qc.ca/event/la- voiture/.