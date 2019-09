Corps de cadets 2765 de Lac-Etchemin : l’adjudant-chef Laurence Breton se distingue

L’adjudant-chef Laurence Breton a obtenu récemment une récompense, en août dernier, pour souligner son travail au Centre d’entraînement des cadets Montagnes rocheuses, en Alberta. L’adjuc, qui a fait partie du corps de cadets 2765 de Lac-Etchemin, a ainsi obtenu le certificat du Commanding Officer Commendation.

Cet été, Laurence Breton avait également obtenu le grade d’adjudant-maître de la compagnie, à ce camp des cadets en Alberta, ce qui signifie qu’elle avait à sa charge une compagnie complète qui représentait 160 cadets et cadets-cadres.

« J’ai eu la chance d’aller travailler là-bas en tant que cadet-cadre. Pendant la première semaine, on est évalués, et c’est après cette semaine d’évaluation-là qu’il y a des officiers qui vont se rencontrer et qui vont décider lesquels d’entre eux vont avoir quelle ou quelle position sur le camp, une fois que les cadets seront là. C’est la première distinction que j’ai eue. Par la suite, il y a celle-là avec le certificat », a-t-elle expliqué a priori.