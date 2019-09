La Fondation du cœur Beauce-Etchemin ira à la rencontre de la population lors d'une collecte routière

Le jeudi 12 septembre prochain entre 15 h 30 et 17 h 30, la Fondation du cœur Beauce-Etchemin tiendra une collecte de fonds dans les rues de Beauceville. Une équipe de bénévoles dévoués seront présents à l’intersection de la route 173 et de la route 108.

Grâce à vos dons, la Fondation du cœur assure l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du pavillon. Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être.

Et le pavillon dans la MRC Robert-Cliche? Toute la population peut profiter des services de celui-ci à son point de service Deflex Composite à Beauceville. Sous référence d’un médecin, les personnes atteintes de maladie chronique ou à risque de l’être peuvent participer aux programmes de prévention et de réadaptation offerts gratuitement aux membres du pavillon.

Toute personne souhaitant prendre en charge sa santé peut également joindre les cours de groupe ou rencontrer des professionnels de la santé à ce point de service ou à celui de Saint-Georges et de Notre-Dame-des-Pins. Pour connaître la programmation ou pour prendre rendez-vous, visitez le www.coeur.ca.