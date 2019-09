Le CISSS de Chaudière-Appalaches sera évalué par Agrément Canada

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches recevra du 16 au 20 septembre, dans ses différentes installations une équipe de huit visiteurs d’Agrément Canada qui évaluera la qualité et la sécurité de ses soins et services. Ils rencontreront des administrateurs, des gestionnaires, des médecins, du personnel, des bénévoles et des usagers.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches prévient les usagers qu’ils pourraient être abordés par un visiteur et questionnés sur l’expérience de leurs soins et de leurs services. De plus, les visiteurs profiteront de leur présence pour entrer en communication avec différents partenaires de la communauté avec qui le CISSS de Chaudière-Appalaches collabore pour améliorer la santé et le bien-être de ses usagers et de la population de Chaudière-Appalaches.

Déjà, des remerciements...

La direction de l’établissement invite ainsi les usagers à participer à sa démarche d’amélioration continue en échangeant avec les visiteurs.

« Pour nous, la voix des usagers et celle de nos proches collaborateurs sont essentielles à cette démarche qui vise avant tout à nous améliorer, et ce, dans l’intérêt de nos usagers. L’exercice d’agrément est fort important et nous nous y préparons depuis des mois. Je remercie le personnel, la population et les partenaires pour leur contribution », a déclaré le président-directeur général, monsieur Daniel Paré.

Le processus d’agrément

L’agrément est un processus rigoureux qui permet de vérifier si les soins et services sont conformes aux normes établies en ce qui a trait à la qualité et la sécurité pour les usagers et le personnel. C’est un processus auquel tout établissement de santé et de services sociaux québécois doit se soumettre.

« Des gens de cœur unis pour votre mieux-être! Telle est la vision du CISSS de Chaudière-Appalaches qui nous rappelle que les usagers sont au cœur de nos actions. Actualisée de façon continue, la démarche d’agrément se veut un outil d’amélioration mis à la disposition du CISSS de Chaudière-Appalaches afin de nous guider pour offrir les meilleurs soins et services aux usagers », conclut Daniel Paré.

La population sera informée des résultats d’évaluation, des pistes d’améliorations identifiées ainsi que des mesures qui seront adoptées pour y répondre, en consultant la section sur l’agrément sur le site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches au www.cisss-ca.gouv.qc.ca.