Plusieurs fermes de Chaudières-Appalaches ouvriront leurs portes au public ce dimanche

Ce dimanche 8 septembre, de 10 h à 16 h, ce sont plus de 100 fermes de partout au Québec qui ouvriront leurs portes au public, lors de l’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

Parmi les fermes participantes à l’événement, on en retrouve sept basées en Chaudières-Appalaches.

La production laitière en vedette

Cette année, la production laitière sera en vedette, grâce à trois fermes : Fermelait Bégin et fils du secteur Saint-Jean, à Saint-Georges, la Ferme Phylum du secteur Saint-Nicolas à Lévis et la Ferme Champagne et frères de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

À la découverte des produits alcoolisés de la région

Lors de l’événement, les gens auront aussi l’occasion de découvrir les excellents produits alcoolisés de la région. Ceux-ci pourront ainsi apprécier les cidres des Roy de la pomme du secteur Saint-Jean à Saint-Georges ou encore les vins du Domaine Small à Sainte-Agathe-de-Lotbinière et du Vignoble du Faubourg à Saint-Jean-Port-Joli.

Des dégustations de produits sans alcool seront aussi offertes chez les Roy de la Pomme (pommes et autres fruits), le Domaine Small (sirop de bouleau jaune) et le Vignoble du Faubourg (jus).

Sous le charme des moutons

Les propriétaires de la Ferme Dorsane, eux, attendent aussi les visiteurs lors de cette journée. La ferme du secteur Saint-Daniel à Adstock est spécialisée dans la production d’agneaux et compte un troupeau de 230 brebis. Une occasion de tomber sous le charme des moutons!

Créer un lieu d’échange

L’objectif des Portes ouvertes sur les fermes du Québec est de créer un lieu d’échange entre les consommateurs et les producteurs et productrices agricoles et forestiers. L’événement souhaite également favoriser une meilleure compréhension des pratiques culturales et d’élevage au Québec, des pratiques qui sont de plus en plus vertes et responsables.

Comme à chaque année, l’événement est une excellente occasion d’aller à la rencontre des agriculteurs et agricultrices et de découvrir la belle diversité agricole qu’il y a dans la région.

Pour plus d’informations, visitez le site Internet des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.