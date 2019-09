La Grande marche de Beauceville pour les saines habitudes de vie

Le 20 octobre prochain, la ville de Beauceville invite les gens à venir marcher pour les saines habitudes de vie à La Grande marche de Beauceville, encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie. Cet évènement est organisé en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), est gratuit, rassembleur et ouvert à tous.

Comme en témoigne le Dr Louis Godin, président de la FMOQ : « Nos membres sont très conscients de l’importance de promouvoir un mode de vie sain auprès de leurs patients, et leur implication va au-delà de la simple prescription. Les 18, 19 et 20 octobre prochains, ils seront nombreux à venir marcher aux côtés de leurs patients. Et j’y serai moi aussi, parce que la santé par l’activité physique, on y croit. C’est d’ailleurs cette conviction qui a amené la FMOQ à s’associer à La Grande marche en 2015, sachant qu’un tel événement pouvait être un catalyseur de changement social. »