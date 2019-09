Samuel Poulin, président d'honneur pour une bonne cause

Le 10 octobre prochain, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, sera le président d’honneur du plus grand souper-bénéfice de l’histoire de l’Association des traumatisés crâniens des deux-rives. Présenté sous le nom « Le grand bal chapeauté », l’événement, se déroulera à l’Hôtel Bonne Entente de Québec, situé sur le chemin Sainte-Foy.

L’Association TCC, forte de ses 30 ans d’existence, est le seul organisme de la région dédié aux personnes victimes d’un trauma crânien modéré ou sévère et aux familles de ces accidentés. Avec un budget de 1 300 000 $ annuel, elle emploie 17 personnes à temps plein, compte plus de 750 membres actifs sur les territoires de Québec et Chaudière-Appalaches et cumule plus de 37 000 heures de services données dans la dernière année dont presque la moitié en soutien au proche aidant. Tout cela ne serait pas possible sans l’aide de donateurs, de fondations et de la classe politique, selon l’organisme. Malgré les avancées, le travail est loin d’être fini pour eux avec plus de 2 000 personnes accidentées de la route encore en attente du service.

Cette soirée, sous la présidence d’honneur du député de Beauce-Sud, et musicalement agrémenté par l’artiste Jesse Zagata, sera l’occasion de ramasser un nombre record d’argent pour continuer les services que l’Association offre depuis trois décennies.

L’Association TCC des deux-rives tient à faire du 10 octobre une date inoubliable de son histoire.

Les billets, au coût de 100 $, sont disponibles sur le site internet de l’organisme au www.tcc2rives.qc.ca, tout comme des tables corporatives.

Afin de prendre connaissance de l’impact positif de l’organisme, vous êtes invités à consulter le lien de la vidéo suivante, qui a été déjà vue par plus de 12 000 personnes : http://bit.ly/2lJOTzN.