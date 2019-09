Quand consulter un urologue ?

L’urologie est la spécialité qui s’occupe de toutes les pathologies qui peuvent se localiser au niveau de vos parties intimes. Ainsi, que vous soyez un homme ou une femme, un doute ou un symptôme peut vous pousser à avoir besoin de consulter en urgence un urologue au Québec. Pour éviter les fausses alertes et pour vous aider à déterminer quand prévoir la consultation d’un urologue, Les Cliniques Marois, spécialisées en urologie, vous présentent les différents cas où la consultation d’un urologue est recommandée.

Pour l’homme

En général, vous devez contacter un urologue sur recommandation de votre médecin généraliste. Quand, en raison de difficultés de procréation, vous vous informez auprès de votre médecin de famille, il peut vous conseiller de vous tourner vers un spécialiste. Il s’agira de l’urologue. Ce dernier se chargera de vérifier vos symptômes et établira des prescriptions ou programmera une intervention.

En dehors de l’avis de votre médecin, vous pouvez choisir de consulter un urologue,si vous remarquez vous-même certains symptômes. Il peut être question de malformation de votre appareil génital, comme les cas de fracture du pénis. Dans d’autres cas, il peut s’agir de douleurs au niveau de l’appareil génital, comme les troubles urinaires et les douleurs au niveau de votre prostate.

Il peut aussi être question des cas de doutes par rapport à quelques symptômes moins évidents. Par exemple, l’apparition d’un corps étranger dans votre scrotum ou des troubles de l’érection peut vous conduire chez un urologue. Après analyse, il pourrait n’y avoir aucun danger. Toutefois, le geste de prévention consiste à contacter l’urologue et à éviter de faire des déductions personnelles.

Pour la femme

Les raisons de consultation d’un urologue sont moins nombreuses chez la femme que chez l’homme. Souvent, les troubles liés à l’appareil génital féminin sont confiés à un gynécologue. Ce dernier partage avec l’urologue, la capacité du traitement de ces affections. Ainsi, il est possible de contacter l’urologue dans la majorité des cas où le gynécologue est qualifié.

En dehors des cas de trouble génital, la spécialité de l’urologue sera l’appareil urinaire de la femme. Comme chez l’homme, l’urologue pourra prendre en charge vos douleurs urinaires qui concernent autant la vessie que vos reins et vos uretères. Elles peuvent être causées par des infections urinaires. En plus, vous pouvez contacter un urologue pour les cas d’incontinence urinaire, caractérisés par des difficultés légères ou sérieuses de rétention de l’urine.

Pour l’enfant

Même si on en entend rarement parler, il existe une spécialité pédiatrique au sein de l’urologie. Ce sont les urologues pédiatriques, spécialistes dans les cas troubles des appareils génitaux et urinaires chez les enfants. Ils sont aussi spécialistes pour les rares cas de cancers du pénis et du testicule chez l’enfant.

C’est aux parents de contacter l’urologue dès l’apparition de symptômes telles les infections urinaires répétitives ou les malformations de l’appareil génital. Aussi, en tant que parents, vous pouvez contacter un urologue pédiatrique si votre enfant souffre d’incontinence diurne. Dans ce cas, il sera difficile de déterminer s’il s’agit d’un symptôme ou d’un acte commun à tous les nouveau-nés. Pourtant, comme avec l’adulte, dans les doutes, l’avis de l’urologue est recommandé.