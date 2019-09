Distinction pour un adjudant-chef du corps de cadets 2765 de Lac-Etchemin

Tommy Leblanc, adjudant-chef du corps de cadets 2765 de Lac-Etchemin, s’est récemment distingué parmi ses pairs lorsqu’il a reçu un certificat de mérite, lors du gala du camp de cadets de Valcartier qui a eu lieu en août dernier.



Les critères mis de l’avant étaient notamment l’organisation, le leadership, la communication et la capacité à bien utiliser ses connaissances.

Dans le cadre du camp de cadets qui a eu lieu cet été, l’adjudant-chef Leblanc a eu l’occasion de démontrer ce type de qualités, alors qu’il occupait le poste d’adjudant-maître sur la compagnie Everest, du cours Instructeur en expédition qui durait six semaines.

« J’étais le seul à occuper ce poste-là sur ma compagnie, donc c’est moi qui dirigeait les cadets-cadres. J’étais vraiment le point rassembleur entre les cadets-cadres et les officiers responsables », a-t-il indiqué.

Le camp de cadets de Valcartier est divisé notamment en six compagnies qui se spécialisent dans différents secteurs, comme la musique, le sport, le tir ou encore l’expédition.

Le gala de Valcartier a lieu à chaque année et est organisé pour bien clore le camp et célébrer les bons accomplissements des cadets.

Du temps, du travail et de la persévérance



C'est en août 2012 que Tommy Leblanc a fait son entrée chez les cadets, où il a tranquillement grimper les échelons. L’adjuc a investi énormément de temps dans ce programme.

« Je suis passé par pas mal tous les postes. C’est beaucoup de temps, de persévérance et de travail. [Durant] mes trois dernières années de cadet, j’ai commencé à donner des cours. C’est vraiment là que j’ai découvert que j’aimais enseigner qu’est-ce que je suis capable de faire et comment bien le faire aussi. Il faut aimer ça », a-t-il affirmé.

C’est grâce à un ami que Tommy Leblanc est entré chez les cadets, mais ce sont plus particulièrement les camps d’été qui l’ont incité à s’y inscrire.

« J’ai réalisé qu’il y avait beaucoup plus que les camps d’été : il y avait du tir, il y avait du sport, il y avait de l’exercice militaire… J’ai tranquillement appris ça. C’est vraiment là aussi que j’ai réalisé que j’aimais ça me promener en forêt et faire des expéditions », a-t-il conclu.