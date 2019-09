Le Berceau : 30 ans de soutien aux jeunes mères

L’organisme Ressource le Berceau a fêté ses 30 ans d’existence le 12 septembre dernier à Sainte-Marie. La date exacte de sa fondation est le 16 août 1989. C’est plus de 70 personnes qui ont participé au souper et aux festivités. Cette activité a regroupé les mamans, les enfants ainsi que les bénévoles et les employées des Berceau de Saint-Georges, Sainte-Marie et Thetford Mines.

Une soirée pour partager

Selon les organisateurs, ce fut l’occasion de partager de bons souvenirs et de se rassembler. De plus, cela a permis aux mamans de socialiser et aux enfants de s’amuser à l’extérieur. Plusieurs aménagements avaient été prévus dont des jeux gonflables.

Une célébration importante

Pour Le Berceau, il était important de souligner ces 30 années où il a toujours été présent pour les jeunes mamans et leurs enfants.