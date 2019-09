La troisième édition du Happening Festibière de Beauceville réussie

Le club Rotary de Beauceville a tenu le 6 septembre dernier la 3e édition du Happening Festibière de Beauceville. Cette soirée était en partenariat avec le Festibière de Québec qui avait pour but d’amasser des fonds qui seront redistribués auprès de la communauté locale et des environs.

Selon le comité organisateur, près de 2000 personnes ont franchi la passerelle menant vers l’Île-Ronde de Beauceville. Une vingtaine de variétés de bières qui provenaient de différentes microbrasseries du Québec et d’ailleurs étaient offertes aux participants. Également, huit camions de rue offraient de quoi sustenter petits et grands.

Bonnes bières et beaux temps étaient au rendez-vous !

« L’an dernier, les membres du club Rotary avaient noté quelques améliorations pour faire de la troisième édition un succès, dont augmenter les inventaires de bières et de nourritures. Tout ceci, combiné à la belle température, les participants et participantes nous ont partagé des commentaires très positifs sur la soirée » explique Jean-Pierre Labbé, responsable de l’événement. De plus, l’événement nous a permis d’amasser la rondelette somme de 10 000$, une somme que le club redistribuera auprès des citoyens et des organismes de Beauceville au cours de la prochaine année, tient-il à préciser.