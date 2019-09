Le 5G : une vision technologique du monde de demain

Dans le cadre de son déjeuner-conférence du mercredi 19 septembre, le Conseil économique de Beauce (CEB) accueillait M. Hugues Bélanger, responsable de la mise en marché des produits et services et des partenariats stratégiques de TELUS Affaires. Cette conférence, qui avait lieu au Georgesville, s’est déroulée sous le thème 5G : la révolution des modèles d’affaires.

Le 5G est une nouvelle technologie de transmissions de données cellulaires. M. Bélanger a notamment élaboré sur toutes les possibilités technologiques qu’offrait le 5G et sur son impact considérable sur les entreprises.

Un impact majeur dans différents domaines

Dans sa conférence, Hugues Bélanger a indiqué qu’avec la technologie 5G, une révolution majeure nous attend, ce qui se traduit par une augmentation de vitesse, mais cette révolution va beaucoup plus loin, car elle affectera notamment les objets connectés.

Alors que les objets connectés nécessite de l’électricité et beaucoup d’énergie, le 5G permet d’enlever cette barrière, puisque sa consommation d’énergie est 10 fois moins grande qu’actuellement.

L’essentiel de la conférence d’Hugues Bélanger a tourné principalement autour de l’utilisation des capteurs dont la durée, à l’heure actuelle, n’est pas assez longue.

L’utilisation du 5G permettra donc une révolution des modèles d’affaires et aura un impact considérable dans plusieurs domaines.

Agriculture

L’agriculture est l’un des domaines où le 5G aura possiblement un grand impact. Présentement, si les agriculteurs veulent vérifier la santé de leurs champs, ils doivent le faire visuellement.

Avec la technologie du 5G, ceux-ci pourraient implanter des capteurs d’humidité à longue durée dans le sol. L’utilisation de drones munis de caméras permettrait aussi aux agriculteurs de s’informer notamment sur le développement de colonies d’insectes qui risqueraient de menacer une récolte. Dans ce cas, seul le secteur concerné pourrait être traité et vaporisé. Le temps de réaction en rapport avec diverses problématiques serait ainsi plus rapide.

L’intégration du 5G signifierait une diminution des coûts pour les agriculteurs, de même qu’une meilleure qualité des produits.

Traçabilité de colis

Le 5G améliorerait aussi la façon dont on trace les colis ou même n’importe quel système d’inventaire. En installant un capteur sur un colis, il serait possible de suivre son parcours jusqu’à sa destination finale, en cas de perte par exemple, grâce à des capteurs qui auraient une durée de vie beaucoup plus longue.

Conduite automobile, réalité augmentée en construction et caméras

Le conférencier a également parlé de latence, en prenant comme exemple la conduite automobile.

« Imaginez-vous que vous roulez en automobile à 100 km/h et qu’il faut freiner parce qu’il y a un obstacle en avant… »

Aujourd’hui, le temps de réaction avant que l’automobile puisse freiner est de 3 m, en raison du processus informatique. Le 5G permettrait plutôt un temps de réaction de 2,6 cm, ce qui représente une franche amélioration.

Un autre domaine dans lequel cette technologie pourrait avoir une incidence est celui de la construction, alors qu’elle offrirait une réalité augmentée. Il serait alors possible de visualiser les plans d’une future maison, de voir l’électricité et la plomberie, par exemple, avant qu’elle ne soit construite et de prévoir d’éventuelles erreurs.

Lors de sa conférence, Hugues Bélanger a également mentionné que les caméras seront plus présentes que jamais, mais pas nécessairement pour nous surveiller. Ainsi, elles remplaceront possiblement les détecteurs de fumée dans le futur. Toute source de chaleur et de fumée sera détectée plus rapidement, grâce à celles-ci.

La technologie ne peut pas tout changer

Hugues Bélanger a conclu sa conférence en affirmant que le 5G allait ouvrir la porte aux entreprises à plusieurs niveaux et offrir plusieurs possibilités. Mais il y a deux choses que la technologie ne pourra jamais changer et qui sont réservées à l’humain : la créativité et le jugement.

Le conférencier a tout de même terminé en disant que le monde qu’on connaît aujourd’hui ne sera en rien celui de demain. Il n’en sera qu’amélioré.

Avec la collaboration de Claude Poulin.