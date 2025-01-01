Nous joindre
Une initiative du Refuge O Milanimo

Une campagne pour offrir un Noël aux chats errants

durée 12h00
14 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le Refuge O Milanimo, de Saint-Martin, lance sa campagne de levée de fonds Noël du Refuge, visant à offrir aux chats errants de la région de la nourriture, des soins vétérinaires et du réconfort. 

Chaque jour, des dizaines de chats errants survivent difficilement dans nos rues.  Cette campagne vise à leur offrir une seconde chance: des soins essentiels, de la  litière propre, de la nourriture adaptée et, pour certains, une famille pour la vie. 

«Ces chats n’ont pas choisi de vivre dehors. Ensemble, faisons de ce Noël un cadeau de vie pour eux. Votre générosité leur donne une chance de guérison et d’amour»,  explique Karine Veilleux, propriétaire de ce havre animal. 

Les dons serviront à payer les soins vétérinaires (stérilisation, vaccins, traitements)  et à acheter nourriture, litière et matériel. 

Les citoyens, entreprises et partenaires peuvent contribuer en visitant le Refuge, le 20 décembre, lors de la journée spéciale Noël du Refuge, ou en communiquant avec Karine Veilleux (418 221-3836 — karineveilleux4771@gmail.com). Chaque contribution, même modeste,  fait une grande différence. 

Signalons que le Refuge O Milanimo de Saint-Martin est un organisme dédié au bien-être animal. Il prend soin des chats errants et abandonnés de la région en leur offrant soins,  nourriture et refuge jusqu’à leur adoption. L’équipe s’engage aussi à sensibiliser la  population à la stérilisation et à la responsabilité envers les animaux de compagnie.

