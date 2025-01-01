Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles lance sa guignolée annuelle

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a lancé sa guignolée annuelle qui a lieu jusqu'au 8 décembre prochain.

Afin de poursuivre sa mission d'aider les enfants en situation de vulnérabilité de Beauce-Sartigan, l'organisme souhaite mobiliser la communauté pendant près d’un mois.

Une journée phare de collecte se tiendra le samedi 6 décembre dans les rues des différentes municipalités de la MRC. Cette année, plusieurs dizaines de personnes dévouées donneront de leur temps ce jour-là pour solliciter des dons dans 10 municipalités.

Le CPS Les Passerelles a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers tous ceux qui participent depuis plusieurs semaines à la préparation de cette journée de solidarité. Si vous souhaitez contribuer à cette cause en tant que bénévole et faire une différence, il est encore possible de les contacter.

La grande équipe du CPS Les Passerelles se tiendra à Saint-Martin, Saint-Côme-Linière, Saint-Benoît-Labre, Saint-Ludger, Saint-Honoré-de-Shenley, La Guadeloupe, Saint-Gédéon, St-René et St-Théophile en plus de deux endroits stratégiques à Saint-Georges : au Tigre Géant ainsi qu’au Métro Laval-Veilleux.

Le CPS Les Passerelles a la chance de compter sur deux partenaires importants pour sa guignolée 2025 :

- la Fromagerie la Pépite d'Or qui s'engage à remettre un montant de $0.10 au CPS Les Passerelles pour chaque sac de fromage de 40g vendu dans les dépanneurs et épiceries de la région,

- le Tigre Géant qui, pour chaque don de 10 $ ou plus, donne une chance de gagner une des 20 cartes cadeaux de 25$ de Tigre Géant.

Outre la journée phare du 6 décembre, la population est invitée à effectuer un don en ligne, à partir du 15 novembre, directement au : www.cpslespasserelles.com.