Journée spéciale le 6 décembre

Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles lance sa guignolée annuelle

durée 11h00
14 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a lancé sa guignolée annuelle qui a lieu jusqu'au 8 décembre prochain.

Afin de poursuivre sa mission d'aider les enfants en situation de vulnérabilité de Beauce-Sartigan, l'organisme souhaite mobiliser la communauté pendant près d’un mois.

Une journée phare de collecte se tiendra le samedi 6 décembre dans les rues des différentes municipalités de la MRC. Cette année, plusieurs dizaines de personnes dévouées donneront de leur temps ce jour-là pour solliciter des dons dans 10 municipalités.

Le CPS Les Passerelles a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers tous ceux qui participent depuis plusieurs semaines à la préparation de cette journée de solidarité. Si vous souhaitez contribuer à cette cause en tant que bénévole et faire une différence, il est encore possible de les contacter.

La grande équipe du CPS Les Passerelles se tiendra à Saint-Martin, Saint-Côme-Linière, Saint-Benoît-Labre, Saint-Ludger, Saint-Honoré-de-Shenley, La Guadeloupe, Saint-Gédéon, St-René et St-Théophile en plus de deux endroits stratégiques à Saint-Georges : au Tigre Géant ainsi qu’au Métro Laval-Veilleux.

Le CPS Les Passerelles a la chance de compter sur deux partenaires importants pour sa guignolée 2025 :
- la Fromagerie la Pépite d'Or qui s'engage à remettre un montant de $0.10 au CPS Les Passerelles pour chaque sac de fromage de 40g vendu dans les dépanneurs et épiceries de la région,
- le Tigre Géant qui, pour chaque don de 10 $ ou plus, donne une chance de gagner une des 20 cartes cadeaux de 25$ de Tigre Géant. 

Outre la journée phare du 6 décembre, la population est invitée à effectuer un don en ligne, à partir du 15 novembre, directement au : www.cpslespasserelles.com.

