Le sergent Mario Thiboutot rencontre 16 nouveaux arrivants au Cégep Beauce-Appalaches

Le sergent Mario Thiboutot a rencontré récemment 16 nouveaux arrivants au Cégep Beauce-Appalaches. Cette rencontre s'est déroulée le 17 septembre dernier.

Il s’agit d’étudiants de la Côte d’Ivoire, de la France et de la Colombie. Le programme de la Sûreté du Québec consiste à leur faire connaître les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.

Cette rencontre se fait à tous les débuts d’année scolaire depuis bientôt 10 ans. De plus, des rencontres semblables sont présentées en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Georges pour tous les nouveaux travailleurs immigrants qui viennent travailler dans les usines de la Beauce.