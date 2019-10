Fête des anges : une formule revue et de belles surprises pour la 5e édition

Le 15 octobre est la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours des premiers moments de la vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite de la perte de leur enfant.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est fier d'offrir la cinquième édition de la Fête des anges qui aura lieu le samedi 19 octobre 2019, à 10 h 30 à la Cabane à Sucre Aurélien Lessard au 2535, 10e Rue à Saint-Georges.

Pour cette cinquième édition, la formule de l’événement a été revue et de belles surprises attendent les participants. L’événement débutera par l’accueil des participants suivi d’une cérémonie en mémoire des petits anges. Par la suite, les personnes présentes participeront à la création d’une œuvre collective.

L’événement est ouvert à toute la population. Pour plus d’informations, contactez madame Mélanie Veilleux au 418 957-2060. L’inscription est préférable afin de prévoir le matériel nécessaire et se fait en ligne sur le site Internet de Parents d’anges Beauce-Etchemins à l'adresse www.parentsdanges.com.

Bien que l’événement soit gratuit, les participants sont invités, s’ils le désirent, à offrir une contribution volontaire afin de permettre à l’organisme de poursuivre ses activités et de développer de nouveaux services.

Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité. Présentement, des activités sont offertes sous forme de Cafés-causerie permettant aux parents d’échanger entre eux sur différents sujets en lien avec le deuil périnatal et ainsi briser l’isolement. Pour plus de détails, il est possible de consulter le site Internet de l'organisme www.parentsdanges.com ou leur page Facebook.