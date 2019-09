« En grève pour la planète » : Saint-Georges se joint au mouvement

Voir la galerie de photos

Aujourd’hui, des citoyens à travers le monde se mobilisent et vont dans les rues pour lancer un cri aux gouvernements et aux dirigeants que l’urgence climatique existe bel et bien. Ces dirigeants qui, selon ces citoyens, devraient prendre des mesures radicales pour cesser toutes les émissions de gaz à effet de serre pour sauver la planète. À Saint-Georges, l’Association générale étudiante du Cégep de Beauce-Appalaches (AGE) débutait cette journée avec une marche avec des arrêts bien précis.

Vidéo : Entrevue avec la présidente de l’Association générale étudiante du Cégep de Beauce-Appalaches (AGE), Gabrielle Mathieu.

Vers 9 h 15, une trentaine de personnes, étudiants, professeurs et citoyens sont partis du cégep pour déposer à trois endroits leurs lettres qui réclament de reconnaître l’état d’urgence climatique et ce qui pourrait être mis en place par les dirigeants. Le premier arrêt se faisait à l’hôtel de ville de Saint-Georges, puis au bureau du député de Beauce sortant, Maxime Bernier, qui est absent, et finalement, au bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin qui se trouve actuellement à l’extérieur.

Activités à venir aujourd’hui

La population est invitée à venir rejoindre le mouvement à n’importe quel moment de la journée. Les activités se déroulent au Cégep Beauce-Appalaches jusqu’à 12 h 20.

10 h 30 : tempête d'idées sur une collecte de fonds à venir

11 h 40 : soupe communautaire et récolte de dons pour le Fond Verts du cégep

12 h 10 : lecture de lettres qui seront transmises aux députés de la région

12 h 20 : plantation d’un arbre et déclaration des divers organisateurs

En après-midi, une marche pour nettoyer les berges de la rivière Chaudière a été organisée par Zaky Borgia.

12 h 00 : repas à la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches

13 h 00 prise de parole du Directeur général du Cégep Beauce-Appalaches

13 h 10 : consigne de sécurité

13 h 15 : direction au point de ralliement ( Le pont qui rejoint Saint-Georges Est et Ouest)

14 h 15 : fin du « Clean Walk » (rassemblement à l’extrémité du pont pour rassembler les déchets récoltés et prise de photos)

Avez-vous l’intention de participer à cette journée mondiale? Faites-vous des gestes au quotidien pour minimiser votre empreinte écologique?