La nouvelle caserne incendie bientôt inaugurée à Scott

C'est le samedi 5 octobre prochain qu'aura lieu l’inauguration officielle de la caserne incendie de Scott. Le nouveau bâtiment ouvrira ses portes au grand public lors d’une journée qui se veut conviviale et familiale.

Le maire de la municipalité, monsieur Clément Marcoux, ainsi que le directeur incendie, monsieur Nicolas Roy, seront présents pour accueillir les visiteurs qui, espèrent-ils, seront nombreux.

En 2007, la Municipalité de Scott entamait les premières démarches pour le projet d’une nouvelle caserne incendie. C’est avec une contribution financière de 2 193 685 $ du gouvernement du Québec que le nouveau bâtiment a finalement vu le jour à l’automne 2018. En disposant de plus grands espaces, la nouvelle caserne comporte notamment cinq portes de garage, deux bureaux administratifs, une salle de formation, une salle pour APRIA, des espaces de vie pour les pompiers ainsi qu’un centre d’entraînement extérieur afin de pratiquer différentes mises en situation.

« Nous sommes très fiers du projet, il y a eu beaucoup de temps et d’effort mis là-dedans. On peut dire mission accomplie, c’est une belle fierté pour Scott et avec les inondations du printemps dernier, on a réalisé à quel point cette nouvelle caserne était nécessaire », déclare Nicolas Roy, directeur du Service de sécurité incendie de Scott.