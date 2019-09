Fini les bouteilles d'eau en plastique dans les Familiprix

Les pharmacies Familiprix cesseront de vendre des caisses d’eau embouteillée, au format de 750 ml et moins. Cette mesure touchera aussi les succursales de la Beauce dès janvier 2020.

Ce virage vert permettra de retirer 10 millions de bouteilles d’eau en plastique du marché annuellement.

« Il y a encore beaucoup de caisses d’eau qui se vendent pour le moment », explique Patricia Duhamel, gérante du Familiprix de Saint-Georges. « Nous n’avons pas encore reçu de commentaires de la part des clients. Nous croyons qu’ils vont s’ajuster. »

La succursale de Saint-Georges, tout comme plusieurs autres, étudie la possibilité d’installer une borne de remplissage. De plus, les formats de 1 litre et plus seront toujours vendus, notamment pour répondre aux besoins immédiats et urgents de la population comme l’usage médical.

Mme Duhamel voit cette mesure d’un bon oeil :

« C’est une bonne chose, pour la planète, mais aussi pour nous. Ça occasionnera moins de manipulations de notre part », précise-t-elle.

En plus de retirer les bouteilles d’eau, la chaîne de pharmacie a mis en place un système d'étiquetage qui permet de repérer plus facilement les produits écoresponsables.

« On entend beaucoup parler d’environnement. Nous sommes les premiers qui prennent ce virage-là », conclut Patricia Duhamel.

Selon Pierre-Thomas Choquette, aux relations publiques de l'entreprise, la fin de la vente des bouteilles d’eau en plastique privera les Familiprix de 1,5 million de dollars en revenus.