Un concours pour sensibiliser les jeunes à la santé et sécurité au travail

Dans le cadre de son annuel concours des Grands Prix santé et sécurité au travail, La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les milieux scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches à innover en matière de prévention. Des projets liés à la catégorie Éducation à la prévention peuvent être soumis jusqu’au 13 décembre 2019.

Pour être admissible, la réalisation doit :

favoriser l’intégration des savoirs de prévention dans la formation ou favoriser la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail;

être appliquée ou déjà en place dans l’établissement au moment de l’inscription au concours.

La catégorie Éducation à la prévention souligne les réalisations dans le milieu de l'éducation. Elle vise à reconnaître les efforts conjoints des élèves, des étudiants, des enseignants et des gestionnaires qui se démarquent par leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail. La remise du prix se fera le 28 avril 2020, à l’occasion du 15e Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, à Québec.

À qui s’adresse la catégorie Éducation à la prévention?

Les établissements d’enseignement publics ou privés de niveaux secondaire, collégial (préuniversitaire et technique), universitaire, de la formation professionnelle, des commissions scolaires et des regroupements du milieu de l’éducation peuvent soumettre leur projet.

Rappelons que l’an dernier, c’est l’école secondaire Arthur-Pigeon, dans la région de Longueuil, qui a remporté les honneurs dans la catégorie Éducation à la prévention, pour son projet Ma sécurité en premier!

Les Grands Prix en santé et sécurité du travail

Créés par la CNESST, les Grands Prix santé et sécurité du travail vise à reconnaître les initiatives québécoises les plus remarquables en matière de prévention des accidents et des maladies du travail ainsi que les acteurs qui y consacrent énergie et passion. Sont réunis au Gala tous les lauréats régionaux de la catégorie Innovation, ainsi que les finalistes nationaux des catégories Leader en santé et sécurité du travail et Éducation à la prévention.

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire : grandsprixsst.com.