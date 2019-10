Plus de 250 participants au pique-nique interculturel de l'ABNA

La 9e édition du pique-nique interculturel, organisé par l'Accueil en Beauce des nouveaux arrivants (ABNA) et le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, a eu lieu le dimanche 8 septembre dernier. Cette année encore, l’activité s’est déroulée sous la formidable terrasse couverte du parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Plus de 250 participants, originaires de 22 pays, ont fait de ce rassemblement un véritable festin par la diversité des mets qu’ils y ont apportés. Le comité organisateur a également accueilli un nombre record d’enfants. Une cinquantaine d’enfants se sont amusés grâce à l’animation du clown Cléobule. Le trio Vent Doux a su faire connaitre de nombreuses chansons sous le thème de la bienvenue. Les organisateurs sont heureux de constater que les nouveaux arrivants et les Beaucerons se mêlent les uns aux autres et échangent dans le respect et la joie entre nationalités. Cette année, il y a eu aussi des personnes des Philippines.

Plusieurs résidents de la Beauce ont ainsi été à même de voir à quel point la région est de plus en plus riche sur le plan de la diversité culturelle.

Le divertissement offert au pique-nique a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec.