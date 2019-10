Une 11e nuit des sans-abri à Saint-Georges le 18 octobre

L’organisme Au Bercail invite la population de tous les âges à participer pour une 11e édition à la Nuit des sans-abri de Saint-Georges le 18 octobre prochain. Cette activité de sensibilisation se déroule dans plus d’une trentaine de villes du Québec qui en sera à sa 30e édition. Ce mouvement a pour but de sensibiliser à la situation de pauvreté, d’exclusion sociale et d’itinérance.

L’évènement se tiendra dans le stationnement arrière de la maison d’hébergement au 12165 2e Avenue, entre 18h et 23h.

« Profitons de ce moment particulier pour nous réunir, échanger et faire preuve de solidarité envers nos voisins qui vivent de plus en plus dans des conditions de vie précaires. Nous qui comblons nos besoins essentiels dans le confort et l’intimité de notre foyer, soyons conscients des personnes qui nous entourent. Ne fermons pas les yeux sur les individus qui vivent dans notre communauté, qui sont souvent mis à l’écart ou isolés. Ces personnes en situation de rupture sociale demeurent nos concitoyens. » Au Bercail

Les participants pourront recevoir du café, des biscuits, du bouillon et de la soupe. Ils pourront se réchauffer autour d’un feu, découvrir des œuvres de sensibilisation, écouter de la musique du groupe Luc et MarieJo, participer à une activité de sensibilisation nommée « fais ton sac à dos! » et participer à la création d’une œuvre collective de solidarité.