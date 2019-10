Rencontre citoyenne : Beauceville révélera les mesures pour diminuer les risques d'inondation

La Ville de Beauceville tiendra une rencontre d’information, mardi le 15 octobre à 19 h, à la salle du Curé Denis-Morin (en arrière de l’église, près de la polyvalente Saint-François et de la bibliothèque) à laquelle la population est notamment invitée. Cette rencontre concernera les mesures d'atténuation pour contrer les risques d'inondation.

Le Conseil de Ville et des intervenants spécialisés, avec lesquels la Ville travaille depuis des années et plus intensément depuis la dernière inondation, présenteront les solutions et actions qui seront réalisées dès cette année « dans la rivière » pour diminuer les risques d’inondation.