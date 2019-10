La MRC de la Nouvelle-Beauce ouvre les portes de son Centre régional d'entraînement en sécurité incendie

La MRC de la Nouvelle-Beauce a ouvert au grand public les portes de son Centre régional d’entraînement en sécurité incendie dans le cadre de l’inauguration de la caserne de Scott. Situé juste derrière celle-ci, le centre a été construit en 2017 à partir de conteneurs maritimes recyclés.

Le module est accessible aux services de sécurité incendie des onze municipalités de la Nouvelle-Beauce pour la tenue de différents exercices.

Plusieurs visiteurs ont avoué s’être toujours demandé ce que c’était, cette installation.

« La partie horizontale sert à simuler une résidence avec des portes, des fenêtres, des meubles et des escaliers alors que la tour verticale permet de recréer un silo à grains avec des trappes. On est dans une région très agricole, donc il y a plus de risques que nos équipes soient confrontées à une situation du genre », a ajouté monsieur Sévigny.

Contrairement à ce que les gens croient, on n’y met pas le feu.

« On se fait souvent poser la question et non, on n’enflamme pas le module. On se sert par contre de fumée synthétique pour que les pompiers s’exercent à travailler dans un environnement où leur vision est limitée, comme lorsqu’il y a un véritable incendie », a conclu M. Sévigny.