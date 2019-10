La famille de M. Benoît Vachon s’associe aux festivités du 50e anniversaire de la polyvalente Benoît-Vachon

Le comité organisateur des festivités entourant le 50e anniversaire de la polyvalente Benoît-Vachon est très fier d’annoncer l’implication de la famille de M. Benoît Vachon à titre de partenaire officiel des célébrations qui seront lancées lors d’un souper-bénéfice, le samedi 19 octobre prochain, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

En effet, l’annonce officielle de la contribution financière de la famille de M. Benoît Vachon sera faite lors du souper-bénéfice. Les membres de la famille de M. Benoît Vachon seront tous présents pour y faire le dévoilement. Selon les représentants de la famille, ces festivités offrent une occasion unique de présenter l’engagement et le dévouement de leur père, M. Benoît Vachon, pionnier et grand bâtisseur de cette école secondaire qui célèbrera ses 50 ans en 2020.

En plus des annonces et partenariats, le comité organisateur réserve plusieurs surprises aux convives, dont l’annonce de la programmation des Fêtes au cours de l’année 2020. Il est à noter que tous les revenus qui seront générés par les festivités du 50e de la PBV seront remis à la Fondation PolyDon dont la mission est de soutenir les élèves plus vulnérables et leur permettre d’avoir accès à l’ensemble des activités offertes. De plus, la Fondation souhaite participer à l’acquisition d’installations diverses en sport, science ou technologie, aux bénéfices de l’ensemble des élèves.

Les festivités du 50e anniversaire s’adressent à tous les anciens et actuels, qu’ils soient élèves ou membres du personnel, et offriront de belles possibilités de renouer avec l’école. Une occasion rêvée de revoir des amis ou des collègues avec qui ont été partagés des moments inoubliables lors de ce passage au secondaire.

Encore quelques places disponibles pour le souper bénéfice de lancement du samedi 19 octobre à 17 h 30. Pour réservation, allez à l'adresse ovascène.com.