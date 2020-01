Déjeuner-conférence pour la Semaine nationale des proches aidants

La Semaine nationale des proches aidants se tiendra du 3 au 9 novembre prochains sous le thème Parce que nous serons tous proches aidants. À l’occasion de la semaine nationale des aidants, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) tiendra une activité de reconnaissance aux proches aidants.

En 2016, 35 % des adultes du Québec posaient un geste comme proche aidant d’aîné. Ainsi, environ 2,2 millions de personnes au Québec ont aidé un proche à se rendre à des rendez-vous médicaux, faire l’épicerie, se déplacer, remplir des papiers, ou encore en prodiguant des soins et du soutien émotif. Et puisqu’ils ont de la difficulté à se reconnaitre, ils sont bien plus à composer la structure portante du réseau de la santé au Québec. Ces faits saillants sont issus de l’étude produite par l’Appui par les proches aidants d’aînés, en collaboration avec la firme SOM | 2016.

Une activité de reconnaissance pour ceux et celles qui donnent sans ménagement

Un déjeuner-conférence aura lieu le mercredi 6 novembre, à compter de 8 h 30, au restaurant Barill Grill. La conférence de Sylvie Fortier, sous le thème Je choisis de bien vieillir, est ouverte à toute la population, en s’inscrivant à l’ABBS au 418-228-0007 poste 4. Le coût du déjeuner est de 15 $, mais une contribution volontaire est suggérée.

À propos de l'organisme

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) propose gratuitement des services pour les proches aidants :

Des répits bénévoles

Des groupes de proches aidants

Un soutien individualisé

Un accompagnement vers les services

Grâce à l’apport généreux de plus de 350 bénévoles, l’organisme est également en mesure d’offrir les services suivants :