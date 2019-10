Attribution du contrat de collecte sélective (recyclage) dans la Nouvelle-Beauce pour une durée de 5 ans

Le contrat de collecte sélective de la MRC de La Nouvelle-Beauce prendra fin le 31 décembre 2019; la MRC a donc procédé à un appel d’offres public auquel deux soumissionnaires ont répondu. Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a accepté la plus basse soumission conforme obtenue et attribue le contrat à Services sanitaires Denis Fortier de Thetford Mines.

Le contrat, d’une durée de cinq ans, a été conclu pour un montant de 3 654 348 $ taxes incluses, soit une évaluation de 16 750 tonnes métriques au tarif unitaire de 218,17 $. Le fournisseur devra, entre autres, effectuer la collecte porte-à-porte une fois toutes les deux semaines, transporter les matières à un centre de tri et les peser.

De plus, il devra fournir les bacs roulants bleus de 360 litres pour les édifices de dix logements et plus ainsi que ceux des industries, des commerces et des institutions.