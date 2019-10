Nouvelle campagne de la CNESST pour la santé et sécurité au travail

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a lancé ce mercredi sa nouvelle campagne publicitaire sur la santé et la sécurité du travail. Avec cette nouvelle offensive, dont le thème est une suite logique à celui de l’an dernier, la CNESST poursuit ses efforts de prévention et veut générer une prise de conscience collective en mettant de l’avant le grand nombre d’accidents du travail qui se produisent au Québec.

Pourquoi cette thématique est-elle encore d'actualité? En 2018, plus de 91 000 Québécois se sont blessés au travail. Cela représente 251 travailleurs par jour, soit un accidenté du travail toutes les 6 minutes. Ces accidents ont des conséquences sur la vie des victimes, mais également sur celle de leurs proches. À cela s’ajoutent les conséquences économiques liées aux importants coûts sociaux de ces accidents et des coûts en indemnisation et en réadaptation.

« Plus la population québécoise sera consciente de l’ampleur et des conséquences des accidents du travail, plus elle se mobilisera autour de la cause. Sachant que les accidents surviennent dans tous les milieux de travail, petits et grands, ainsi que dans tous les secteurs d’activité, l’engagement de chacun est essentiel. Je salue l’action de la CNESST, qui, en faisant la promotion d’une culture de prévention durable, contribue à rendre les milieux de travail toujours plus sécuritaires », précise Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Parler de sécurité est le premier geste de prévention que tout le monde peut poser. Aussi bien avec ses collègues et son employeur, pour prendre les moyens de repérer et d’éliminer les dangers, qu’avec ses proches, pour les inciter à en discuter dans leurs milieux de travail respectifs. La santé et la sécurité du travail est un enjeu qui nous concerne tous et toutes. Avec cette campagne, la CNESST démontre la nécessité d’agir concrètement dans tous les milieux », ajoute Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.

Sur toutes les plateformes

Jusqu'au 1er décembre, la CNESST diffusera à la télévision et sur le Web un message de 30 secondes, en français, ainsi qu’un message radio, sur les stations francophones et anglophones de la province.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de la campagne, à parlerSST.com.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d’information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.