Les écoles Sainte-Famille et Louis-Albert-Vachon reçoivent tout un soutien de policiers de la SQ!

Les écoles Sainte-Famille et Louis-Albert-Vachon, respectivement de Tring-Jonction et de Saint-Frédéric, ont reçu un soutien financier important d’une équipe d’enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) qui ont participé au Grand Défi Pierre Lavoie, du 13 au 16 juin derniers.

Cette équipe, formée des policiers Éric Boucher, Jacques Gagnon, Louis-David Paré, Annie Thériault et Éric Veilleux, a décidé de parrainer ces deux écoles en amassant des fonds qui visent à favoriser le développement de saines habitudes de vie des jeunes via des investissements dans le matériel et les infrastructures sportives des écoles.

L’an passé, ils s’étaient aussi impliqués en participant à diverses activités sportives telles qu’une partie de softball, une partie de hockey intérieur et une marche de la santé. Toutes ces initiatives leur ont permis d’amasser la coquette somme de 12 810 $, pour chacune des écoles.

L’annonce en a été faite par le biais de la remise d’un chèque symbolique, lors d’une cérémonie tenue avec les élèves, le 11 octobre dernier. La direction, le personnel et les élèves des deux écoles tiennent à remercier chaleureusement les policiers pour ce bel engagement, qui aura sans aucun doute des répercussions positives sur la santé de nos jeunes.