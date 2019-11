L'organisme Le Rappel amasse 5 000 $ lors de son Octoberfest

C’est le lundi 28 octobre dernier, au pub le Rock Café et sous la présidence d’honneur de M. Andrew Doyon de la boucherie Beauce-Bœuf, que s’est déroulée la première édition du souper-bénéfice Octoberfest de l’organisme Le Rappel. La somme de 5000 $ amassée servira à offrir différentes activités aux jeunes qui vivent avec une maladie mentale.

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes lors de l’activité-bénéfice. La collaboration exceptionnelle du bistro Rock Café et la boucherie Beauce Bœuf s’est illustrée jusqu’à l’assiette des participants permettant de créer un plat digne d’un Octoberfest.

Le Rappel tient à remercier son commanditaire majeur, soit construction GBM ainsi que Desjardins, Boucherie Beauce Bœuf, bistro Rock Café, Impression GP, le groupe de musique Crossroads, qui a su mettre une ambiance exceptionnelle, et tous les généreux commerçants qui ont donné plusieurs prix qui ont été tirés lors de la soirée.

Le Rappel est un organisme à but non lucratif qui accueille avec respect toute personne vivant avec la maladie mentale afin de lui offrir des services spécialisés lui permettant de développer son plein potentiel, de reprendre le pouvoir sur sa vie, et ce, dans le respect de ses moyens et de ses capacités.

Pour informations, veuillez contacter le 418-227-2025.