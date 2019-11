Une soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants à Saint-Georges

Quelque 125 personnes, dont une centaine de nouveaux arrivants, ont pris part, hier, à une soirée de bienvenue qui se tenait au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

C’est dans cet important lieu d’art, d’histoire et de culture que les participants ont pu se familiariser avec l’offre d’activités et de services municipaux. Ils ont aussi pu connaître les autres nouveaux arrivants et les représentants de divers organismes locaux. Quant aux plus jeunes, ils ont découvert quelques activités de la programmation du centre culturel Marie-Fitzbach.

Tisser des liens

En soirée, les participants ont produit une œuvre collective. À partir d’une carte mondiale et de ficelle colorée, les nouveaux arrivés devaient relier Saint-Georges à leur pays d’origine. Au terme de la soirée, les organisateurs ont dévoilé l’œuvre éphémère créée par les liens unissant les personnes aux diverses origines (11 pays) à présent réunies en une même ville.

Le maire Claude Morin les a tous invités à s’attacher à leur nouveau milieu de vie. « Tisser des liens, se rapprocher, entrer en relation avec des personnes pour créer la toile de notre milieu de vie. C’est ainsi que nous vous invitons à vivre et à travailler, telle notre devise municipale, « Ensemble pour l’avenir » ».

L’événement annuel est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Saint-Georges et le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Beauce-Sud, partenaire de premier ordre dans l’accueil des nouveaux arrivants, ainsi que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et le Cégep Beauce- Appalaches.

Reconnaissant l’importance de l’immigration pour la prospérité et la vitalité de Saint-Georges, les partenaires unissent leurs forces pour faciliter l’arrivée de nouveaux citoyens à Saint-Georges et leur souhaiter une chaleureuse bienvenue malgré l’hiver qui s’annonce prochain.